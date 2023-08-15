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НовостиОбщество15 августа 2023 12:10

Дорогу на перекрестке Урицкого и Горбачева в Кирове уширяют

Плюсом сделают и тротуар
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Власти обещают сохранить гранитные бордюры. Фото: t.me/simakov_kirov

Власти обещают сохранить гранитные бордюры. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове уширяют проезжую часть одного из участков.

В понедельник, 14 августа, начались работы на перекрестке улиц Урицкого и Горбачева. О необходимости изменений власти говорили еще зимой.

- Мы обратились к городским организациям, специализирующимся на дорожных работах, - написал в своем телеграм-канале глава администрации города Симаков. - Откликнулась группа компаний «Тигран Великий».

Здесь уберут заужение проезжей части, обустроят тротуар по Урицкого. Обещают сохранить гранитные бордюры.

А ранее подрядчик довел капремонт Студенческого проезда до 80% готовности. Единственный полностью «выпавший» вопрос - озеленение этой территории.