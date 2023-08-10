В Кирове на 80% закончен капремонт Студенческого проезда

Работы идут по установленному графику. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, подрядчик трудится на участке от Московской до Воровского. На следующей неделе на объекте начнется укладка верхнего слоя асфальтобетона. Остальные работы по ремонту проезжей части закончены.

Сейчас также продолжается обустройство тротуаров, монтаж пешеходных ограждений и установка бордюров. На участке уже появилось уличное освещение. В ближайшее время рабочие займутся светофорами и дорожными знаками, устройством газонов и ливневой канализации.

Работы идут по графику. Закончить их планируется до 1 октября.

Ранее мы также сообщали, что подрядчик начал готовить площадку под строительство школы в Шевелях.