Трассы в Кировской области пытаются сделать безопаснее

В районах обновят разметку и сделают новые пешеходники. Фото: kirovreg.ru

837 миллионов рублей вложат в безопасность региональных трасс, - сообщает правительство Кировской области.

На участках обустроят тротуары и фонари, обновят разметку и знаки, сделают шумовые полосы, поставят дополнительные светофоры и «погодные» приборы. Плюсом будут устранять места концентрации ДТП.

8 с лишним миллионов рублей дали на создание 13 пешеходных переходов вблизи школ и садиков в Советске, Юрье и Котельниче.

Кроме того, добавятся 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений.