26 тысяч штрафов выписали непристегнутым кировским водителям

Камер в регионе становится больше. Фото: администрация Кирова

92 тысячи материалов о возможных нарушениях правил движения обработали в регионе за май 2023-го. Для сравнения, в апреле таких случаев было менее 80 тысяч.

Это стало возможным после донастройки камер фото- и видеофиксации нарушений. Теперь комплексы могут распознавать случаи, когда ремни безопасности не были пристегнуты.

С начала года кировчанам за непристегнутые ремни выписали 26,5 тысяч штрафов, - сообщает транспортный комитет Кировской области.

Камеры продолжат устанавливать и настраивать.