В Кировской области ужесточат контроль на дорогах

Планируется также увеличить число рейдов на дорогах. Фото: ГИБДД по Кировской области

На дорогах Кировской области ужесточат контроль. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В числе мер - увеличение количества рейдов ГИБДД. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей. На центральных улицах Кирова, в населенных пунктах и на трассах региона появится больше знаков, ограничивающих скорость.

Минтранс усилит работу по установке камер фото- и видеофиксации. Кроме того, ведомству поручено составить карту мест, где необходимо очистить заросли, ограничивающие видимость на дорогах.

- Также был принят еще ряд решений, которые должны преломить тенденцию к увеличению ДТП на дорогах региона, - добавили в правительстве области.

Ранее мы также сообщали, что кировские полицейские следят за нарушителями ПДД с помощью дронов.