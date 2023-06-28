Кировские полицейские следят за порядком на дороге с помощью дронов

При помощи дронов полицейские уже составили пять протоколов за выезд на встречную полосу. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Кировской области за правонарушениями на дорогах следят при помощи квадрокоптеров. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Как пояснили в ведомстве, с использованием дронов контролируются дороги с наиболее интенсивным движением. Сведения с техники сразу поступают сотрудникам Госатоинспекции, на нарушителей составляют административные материалы. К ним также прикладывается видеозапись с квадрокоптера.

- Основная доля дорожно-транспортных происшествий с наибольшей тяжестью последствий связана с выездом на полосу встречного движения. За несколько часов работы 26 июня с использованием дронов было выявлено пять таких нарушений правил дорожного движения, - добавили в УМВД.