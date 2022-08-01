В Кирове заработали комплексы фиксации нарушений ПДД

Стоимость комплексов составила почти 30 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове заработали 12 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее мы сообщали, что камеры установят на 27 самых аварийных участках Кирова. Это, к примеру, перекрестки улиц Ивана Попова и Чистопрудненской, Луганской и Весенней, а также улицы Проезжая, Павла Корчагина, Воровского, Ленина и дорога Киров - Русское. В работу запущены и передвижные комплексы, которые установлены на транспорте дорожного комитета Кировской области.

- Все устройства фиксируют несоблюдение скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, непристегнутый ремень, - уточнили в горадминистрации.

Отметим, что стоимость комплексов составляет почти 30 миллионов рублей.