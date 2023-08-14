Погиб от полученных ранений: кировчане простились с участником спецоперации

Николаю не было и 40 лет. Фото: vk.com/public178832753

В ходе специальной операции погиб житель Кировской области Николай К.

Николай родился в 1986 году, окончил школу № 37 в Зуевке и училище, работал вахтами.

После начала СВО подписал контракт, оказался на передовой. Николай скончался от ранений, полученных в зоне спецоперации.

- Он принял решение бороться, и до последнего остался верен воинской присяге, - написали в администрации Зуевского района. - Светлая память и вечная слава Николаю!

Ранее другому герою СВО из Кировской области Владимир Путин вручил золотую звезду Героя России.