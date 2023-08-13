Жители Кирова встретились с Героем России Владом «Струной»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кирова встретились со своим земляком, Героем России, участником специальной военной операции Владом, более известным под позывным «Струна». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Встреча прошла во Дворце творчества. Военнослужащий был офицером морской пехоты. Он участвовал в специальной военной операции с первых дней ее проведения. «Струна» освобождал Донецкую Народную Республику.

На встречу пришли активисты детских и молодежных объединений. Юные кировчане узнали об особенностях боевых будней участников СВО. У них также была возможность задать вопросы «Струне». Влад поделился своим жизненным опытом, рассказал о службе и дал напутствия ребятам.

– Главное – ничего не бояться и уверенно идти к своим целям, а после их достижения ставить новые, – отметил офицер.