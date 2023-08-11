У береговой ротонды Александровского сада гниют балки и есть дефект кровли

В дальнейшем колонны будут выравнивать. Фото: киров.рф
Береговую ротонду Александровского сада продолжают ремонтировать.
В ходе осмотра конструкций выявили гниение нескольких балок и скрытый дефект кровли. Объект исторический, построен в 1835 году, поэтому для решения вопроса ждут эксперта технического надзора, - уточняют в мэрии.
Часть материалов подрядчик уже закупил. Сначала нужно будет выровнять колонны, гранитное покрытие же уложат в последнюю очередь.
Фото: киров.рф
На следующей неделе бригада начнет разбирать и центральную ротонду: сейчас ставит строительные леса.
Впереди также ремонт входного павильона в сад и забора.