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НовостиОбщество11 августа 2023 14:40

У береговой ротонды Александровского сада гниют балки и есть дефект кровли

А вскоре будут разбирать и центральную ротонду
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В дальнейшем колонны будут выравнивать. Фото: киров.рф

В дальнейшем колонны будут выравнивать. Фото: киров.рф

Береговую ротонду Александровского сада продолжают ремонтировать.

В ходе осмотра конструкций выявили гниение нескольких балок и скрытый дефект кровли. Объект исторический, построен в 1835 году, поэтому для решения вопроса ждут эксперта технического надзора, - уточняют в мэрии.

Часть материалов подрядчик уже закупил. Сначала нужно будет выровнять колонны, гранитное покрытие же уложат в последнюю очередь.

Фото: киров.рф

Фото: киров.рф

На следующей неделе бригада начнет разбирать и центральную ротонду: сейчас ставит строительные леса.

Впереди также ремонт входного павильона в сад и забора.