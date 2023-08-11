Чепецкое предприятие взяло на работу бывшего госслужащего и нарвалось на штрафы

Прежнего работодателя в срок не уведомили о новом трудовом договоре. Фото: прокуратура КО

В Кирово-Чепецке проверили соблюдение законов о противодействии коррупции.

Как выяснилось, на муниципальное унитарное предприятие (МУП), работающее в ЖКХ, взяли нового сотрудника - бывшего работника системы ФСИН. Но вопреки требованиям закона о противодействии коррупции, не сообщили об этом в нужные инстанции.

На юрлицо и работодателя завели административные протоколы (ст. 19.29 КоАП РФ). Виновных в итоге оштрафовали на 20 и 50 тысяч рублей соответственно. Штрафы уже оплачены, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Сегодня «Комсомолка» также писала об уголовном деле по мошенничеству в одном из некоммерческих обществ Кирова. Ущерб - минимум 138 тысяч рублей.