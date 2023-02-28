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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:22

В Кировской области депутат лишился полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства

Он предоставил неверные сведения о доходах за 2021 год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После вскрывшегося нарушения поступил иск в суд. Фото: прокуратура Кировской области

После вскрывшегося нарушения поступил иск в суд. Фото: прокуратура Кировской области

В Подосиновском районе депутата лишили полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает областная прокуратура.

По закону народные избранники обязаны предоставлять сведения о доходах и имуществе - как своих, так и членов семьи. В то же время один из депутатов Подосиновской районной Думы внес недостоверные сведения за 2021 год, а за 2020 году вовсе не предоставил никакой информации.

Прокурор внес представление председателю органа и обратился в суд с требованием досрочно лишить нарушителя полномочий. Иск приняли, и депутат, не дожидаясь итогового решения, добровольно покинул свой пост.