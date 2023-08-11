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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:12

В Кирове на директора АНО завели уголовное дело из-за мошенничества

Директора кировской АНО обвинили в присвоении казенных денег
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководителя одной из кировских АНО обвинили в мошенничестве. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Директор не названной автономной коммерческой организации украл казенные средства путем обмана и фальсификации документов. Всего он взял не менее 138 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В результате руководитель стал обвиняемым по возбужденному уголовному делу. Ему вменяют «мошенничество с использованием служебного положения». Сейчас ведется расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы также сообщали, что в Кирово-Чепецке жена с ножом напала на мужа.