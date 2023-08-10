Пережил нападение жены с ножом: очевидцы и врачи спасли чепчанина

Следком возбудил дело о покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Пригородном (Кирово-Чепецк) женщина напала на мужа.

35-летняя чепчанка, будучи нетрезвой, поссорилась со своим 43-летним супругом. В итоге схватилась за нож: нанесла мужу несколько ударов ножом в грудь и шею.

Очевидцы оттащили женщину и вызвали «скорую», медики успели вовремя оказать помощь пострадавшему.

Уголовное дело заведено по статье о покушении на убийство. Девушку могут заключить под стражу, - сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Ранее в Следкоме рассказали, какой приговор вынесли виновным в обрушении здания бывшей школы в Котельниче. На площадке тогда погиб подросток.