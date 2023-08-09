10% грунтовых дорог в Кирове «разремонтировали» обратно

Как работает «грунтовая математика» у кировской мэрии, «Комсомолка» пока не поняла. Фото: киров.рф

На всех грунтовых дорогах в Нововятском районе, которые должны были отремонтировать, работы уже завершены. Это 9 участков, в том числе грунтовки в Левашах и Шельпяках.

Всего в городе на сегодня доремонтировали 40% грунтовок, часть готовят к приемке. А сейчас подрядчик работает на объектах в Первомайском районе. Грунтовые дороги в заречной части города отремонтируют за август, - заверяют в администрации Кирова.

Одновременно в порядок приводят улицы в Чистых прудах. Подрядчики делают запасы щебня, чтобы ускорить работы.

К слову, цифры не сходятся. Месяц назад мы писали, что в городе уже привели в порядок половину грунтовок. Опирались, как и в текущей новости, на данные от мэрии. Как за месяц 10% дорог «разремонтировали» обратно, пока не сообщается.