27 грунтовок отремонтировали в Кирове

Плюсом приведут в порядок подъезды к СНТ. Фото: киров.рф

В Кирове до конца года отремонтируют 54 грунтовые дороги. Работы запланированы во всех районах города.

Половина ремонтов уже завершена, - сообщают в мэрии.

Полностью выполнен план по Нововятску: сделали грунтовки по улицам Заозерной, Ветеранов, Газетной, Куйбышева, Нахимова, в Соломинцах. Сейчас работы идут в Первомайском районе, на улицах Звездной, Снежной, Речной, Луговой. Комиссия, принимающая дороги в эксплуатацию, проверяет укладку песка и щебня.

Кроме того, подрядчик в 2023 году должен благоустроить подъезды к садоводческим товариществам «Автомобилист», «Пищевик», «Красная гвоздика», «Физприбор», «Ясная поляна», «Электрон», «Домостроитель».