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НовостиОбщество9 июня 2023 10:34

В Первомайском районе идет ремонт грунтовок

Работы ведутся в слободе Макарье и Малой Субботихе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году в Кирове отремонтируют наибольшее количество участков дорог. Фото: киров.рф

В текущем году в Кирове отремонтируют наибольшее количество участков дорог. Фото: киров.рф

В Первомайском районе начался ремонт грунтовых дорог. Подробности сообщает горадминистрация.

На данный момент специалисты уже провели грейдирование на улицах Сиреневая и Седова в слободе Макарье. В Малой Субботихе на дороге по переулку Никульчинскому сделали укладку и утрамбовку верхнего слоя асфальтогранулятом.

- В этом году в Кирове будет отремонтировано самое большое количество участков грунтовых дорог за последние годы. Благоприятные погодные условия впервые позволили приступить к работам в мае, - добавили в горадминистрации.