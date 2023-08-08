Владельцам квартир в Кировской области тоже компенсируют расходы на газификацию

Заключить договор с газовщиками нужно до конца 2024 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Собственники частных домов в Кировской области получают компенсации за расходы по газификации. Мера поддержки введена более года назад.

С 3 августа 2023 года компенсации положены также и собственникам квартир, - сообщают в правительстве Кировской области. Но только если дом не выше двух этажей и газифицируется впервые. Договор должен быть заключен в период с 21 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года.

Компенсировать могут подключение к сети газораспределения, проектирование сети газопотребления, установку оборудования, строительство внутреннего газопровода, монтаж счетчиков и пр. Максимум - 100 тысяч рублей.

Доход заявителя должен быть в пределах 1,5 величины прожиточного минимума. Без учета доходов компенсируют затраты инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, мобилизованных, добровольцев и граждан, проходивших военную службу в зоне СВО, а также членам их семей. Как и многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Подать заявление и уточнить данные можно в соцзащите и в «Моих документах».