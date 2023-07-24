Кировчанам рассказывают о газификации на народных сходах

Сотрудники отвечают на вопросы о подключении газа, социальных выплатах и компенсации расходов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области газовики организуют сходы граждан и подомовые обходы. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия проводятся для того, чтобы рассказать о программе газификации и ответить на вопросы. В частности, кировчанам сообщают о субсидии на газификацию домовладений и компенсации расходов, которые понесли жители на догазификацию домовладения.

Субсидия предоставляется единожды тем, кто заключил комплексный договор о подключении с 1 января 2023 года. Сумма составляет до 100 тысяч рублей. Без подтверждения сведений о доходах право на нее имеют:

- многодетные семьи;

- участники Великой Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых действий;

- члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий.

Субсидию также могут получить кировчане, чей среднедушевой доход семьи не превышает одну величину прожиточного минимума.

Для оформления субсидии нужно обратиться в МФЦ или управление социальной защиты населения по телефону (8332) 32-13-51. Подробную информацию можно найти здесь.