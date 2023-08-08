В Кирове на месте КВАТУ появится центр художественной гимнастики и спортивной борьбы

Центр планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства. Согласно документу, бюджетные инвестиции направят на возведение объекта «Комплекс спортивных объектов в Кирове (Центр художественной гимнастики и спортивной борьбы)». Известно, что он появится на территории КВАТУ.

Цель вложений - создать инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом. Мощность объекта строительства составит 200 человек в смену. Планируется, что его введут в эксплуатацию в 2024 году.

Предполагаемая предельная стоимость строительства - 1,2 миллиарда рублей. Из бюджета области на эти цели выделят не более 16,9 миллиона рублей. Они, согласно плану, уйдут на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и ее госэкпертизу.