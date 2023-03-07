В Кирове на территории КВАТУ построят спорткомплекс

В одном месте будет организовано проживание, обучение и досуг обучающихся. ФОТО: правительство Кировской области

На территории КВАТУ построят многофункциональный спортивный комплекс. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Как заявил губернатор Кировской области Александр Соколов, возведение спорткомплекса связано с идеей размещения на участке кампуса. Таким образом, в одном месте будет организовано проживание, обучение и досуг обучающихся.

- Объект должен стать точкой роста не только для Кирова, но и для всей области. Задача минспорта - привлечение денег, а минстроя - эти деньги правильно использовать, - сказал глава региона.

По информации властей, функционал спорткомплекса и перечень необходимого оборудования уже уточнен. Объект обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Строительство планируется закончить к концу года.

Ранее мы более подробно рассказывали про проект.

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