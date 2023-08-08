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НовостиОбщество8 августа 2023 7:40

В Верхошижемье отремонтируют более десятка дорог в рамках «дорожного миллиарда»

Работы закончат до конца августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая протяженность ремонтируемых участков - более пяти километров. Фото: vk.com/kirovreg43

Общая протяженность ремонтируемых участков - более пяти километров. Фото: vk.com/kirovreg43

Как сообщили в областном правительстве, всего в поселке приведут в порядок 11 участков улиц. Их общая протяженность составляет 5,3 километра. На данный момент пять улиц уже отремонтированы, в том числе три - в асфальтобетонном исполнении.

В правительстве добавили, что работами занимается Советское дорожное управление №36 АО «Вятавтодор». На участках работают две бригады, два грейдера, два катка и вспомогательная техника. Ремонт идет без выходных. Планируется, что такими темпами он завершится до конца августа.

Стоит также отметить, что в «Дорожном миллиарде» в 2023 году участвуют 164 объекта в 70 населенных пунктах.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области на мосту через Вою накренились балка и плита.