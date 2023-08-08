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НовостиАвто8 августа 2023 4:05

На мосту через Вою накренились балка и плита: вводят реверсивное движение

На мосту в Кировской области, где накренилась балка, введут реверсивное движение
Петр МАКСИМОВ
Сооружение в предаварийном состоянии. Фото: правительство Кировской области

Сооружение в предаварийном состоянии. Фото: правительство Кировской области

Эксперты начали обследовать мост через реку Вою. Ранее здесь накренилась балка и одна из плит в пешеходном покрытии.

Мост находится в предаварийном состоянии, - уточняют в правительстве Кировской области. По итогам обследования могут ввести реверсивное движение.

Ранее власти решили ремонтировать дорогу Кильмезь - Кырчаны - Нема. Поэтому уже разрабатывают проект и смету капремонта этого моста.

Всего же за несколько лет в регионе должны отремонтировать под 70 мостовых сооружений. Сейчас активно работают в Коминтерне (Киров), на улице Павла Корчагина.