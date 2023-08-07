В Кирове на Павла Корчагина начинается ремонт второй части моста

На днях рабочие выполнили устройство переходной зоны. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, подрядчик, «Союзстрой», занимается восстановлением переправы через реку Плоскую. Сейчас специалисты заканчивают обновление конструкций половины сооружения. На днях они уже выполнили устройство переходной зоны.

На время ремонта на мосту организовано реверсивное движение. Временную разметку на дороге в районе дома №205 по Павла Корчагина поменяют из-за начала работ на второй части сооружения. В связи с этим ночью с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа могут возникнуть трудности при проезде участка, где трудится подрядчик.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на тротуаре провалился асфальт.