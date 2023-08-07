В Кирове на тротуаре провалился асфальт

Разрушении произошло из-за дефекта на тепловых сетях. Фото: киров.рф

В Кирове 6 августа на тротуаре провалился асфальт. Опасный участок пешеходы заметили в районе перекрестка Казанской и Розы Люксембург.

Как сообщили в городской администрации, разрушении произошло из-за дефекта на тепловых сетях. В результате на место выехала аварийная бригада Кировского филиала ПАО «Т Плюс».

На пешеходной зоне выставили ограждение с дополнительным освещением. В понедельник, 7 августа, на Казанской планируют начать ремонт. На время работ участок трубопровода будет перекрыт.

Отметим, что в Кирове ограничат движение для пешеходов и транспорта на нескольких участках. На Профсоюзной и Володарского проведут переоборудование ливневки.