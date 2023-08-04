Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 12:38

В Кирове ограничат движение для пешеходов и транспорта на нескольких участках

На Профсоюзной и Володарского проведут переоборудование ливневки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы продлятся до конца августа.

Работы продлятся до конца августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в горадминистрации, с 5 августа ГДМС начнет переоборудование ливневки на участке улицы Профсоюзной от Карла Маркса до Володарского.

На время работ пешеходы не смогут пройти по тротуару с нечетной стороны улицы. Остановку общественного транспорта «Крин» перенесут от дома №43 к дому №41. Помимо этого, на участке улицы Володарского от дома №3 до Профсоюзной перекроют одну из полос.

Как пояснили в мэрии, переоборудование ливневки пройдет до 25 августа. Работы ведутся в связи с планируемым строительством школы в Шевелях.

Ранее мы также сообщали, что 6 августа в Кирове перекроют некоторые улицы.