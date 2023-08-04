В Кирове ограничат движение для пешеходов и транспорта на нескольких участках

Работы продлятся до конца августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в горадминистрации, с 5 августа ГДМС начнет переоборудование ливневки на участке улицы Профсоюзной от Карла Маркса до Володарского.

На время работ пешеходы не смогут пройти по тротуару с нечетной стороны улицы. Остановку общественного транспорта «Крин» перенесут от дома №43 к дому №41. Помимо этого, на участке улицы Володарского от дома №3 до Профсоюзной перекроют одну из полос.

Как пояснили в мэрии, переоборудование ливневки пройдет до 25 августа. Работы ведутся в связи с планируемым строительством школы в Шевелях.

Ранее мы также сообщали, что 6 августа в Кирове перекроют некоторые улицы.