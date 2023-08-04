6 августа в Кирове перекроют несколько участков улиц

На некоторых улицах запретят движение, остановку и стоянку транспорта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как напомнили в горадминистрации, в воскресенье в Кирове стартует фестиваль «На семи холмах». В связи с этим 6 и 13 августа запретят остановку и стоянку транспорта по улице Карла Маркса на парковке между памятником Шаляпину и сквером на Театральной площади. Ограничения будут действовать с 06.00 до 21.30.

Афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

6 августа также перекроют улицу Ленина в Лянгасово в связи с празднованием Дня железнодорожника. С 14.00 до 22.30 запретят движение транспорта по участку от Комсомольской до Восточной. С 06.00 до 22.30 будут также недоступны парковка и стоянка.