Кировский «Детский мир» отремонтируют под молодежный коворкинг к октябрю

Территорию вокруг будущего коворкинга уже благоустроили. Фото: киров.рф

Кировский «Детский мир» отремонтируют в ближайшие два месяца. Уже на начало октября в «Центре притяжения» - молодежном коворкинг-центре, который откроют на этом месте - запланированы мероприятия.

По данным администрации, сейчас готовятся проект и смета. А волонтеры и сотрудники пока готовят помещения к ремонту. Территорию вокруг уже благоустроили.

Оборудовать коворкинг обещают всем необходимым для молодежных мероприятий. Доступ в него будет открыт всем желающим: молодежным советам, неформальным сообществам, студентам и пр.

Ранее «КП - Киров» делилась менее удачной историей: Фонд капремонта не стал использовать проектно-сметную документацию для ремонта 43 жилых домов. При том, что на проект и смету потратили 10 миллионов 500 тысяч рублей.