Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 4:50

Кировский «Детский мир» отремонтируют под молодежный коворкинг к октябрю

Волонтеры и сотрудники готовят помещения к работам
Петр МАКСИМОВ
Территорию вокруг будущего коворкинга уже благоустроили. Фото: киров.рф

Территорию вокруг будущего коворкинга уже благоустроили. Фото: киров.рф

Кировский «Детский мир» отремонтируют в ближайшие два месяца. Уже на начало октября в «Центре притяжения» - молодежном коворкинг-центре, который откроют на этом месте - запланированы мероприятия.

По данным администрации, сейчас готовятся проект и смета. А волонтеры и сотрудники пока готовят помещения к ремонту. Территорию вокруг уже благоустроили.

Оборудовать коворкинг обещают всем необходимым для молодежных мероприятий. Доступ в него будет открыт всем желающим: молодежным советам, неформальным сообществам, студентам и пр.

Ранее «КП - Киров» делилась менее удачной историей: Фонд капремонта не стал использовать проектно-сметную документацию для ремонта 43 жилых домов. При том, что на проект и смету потратили 10 миллионов 500 тысяч рублей.