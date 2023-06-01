В Кирове в здании «Детского мира» появится молодежный коворкинг-центр

Пространство появится в бывшем магазине на Комсомольской. Фото: google.com/maps
В Кирове создадут молодежный коворкинг-центр. Подробности сообщили в горадминистрации.
Проект стал одним из победителей конкурса «Отличное место», прошедшего с 24 апреля по 24 мая. Авторы идеи получат средства на ее реализацию. По плану, центр появится в бывшем магазине «Детский мир».
После ремонта в помещениях на площади около 200 квадратных метров появится пространство для проведения слетов и встреч, собраний и конференций и так далее. Само пространство задумано как зал-трансформер, который будет подстраиваться под специфику мероприятий.
Ремонт планируется закончить осенью.