В Кирове в здании «Детского мира» появится молодежный коворкинг-центр

Пространство появится в бывшем магазине на Комсомольской. Фото: google.com/maps

В Кирове создадут молодежный коворкинг-центр. Подробности сообщили в горадминистрации.

Проект стал одним из победителей конкурса «Отличное место», прошедшего с 24 апреля по 24 мая. Авторы идеи получат средства на ее реализацию. По плану, центр появится в бывшем магазине «Детский мир».

После ремонта в помещениях на площади около 200 квадратных метров появится пространство для проведения слетов и встреч, собраний и конференций и так далее. Само пространство задумано как зал-трансформер, который будет подстраиваться под специфику мероприятий.

Ремонт планируется закончить осенью.