Кировский Фонд капремонта потратил 10,5 миллиона на разработку ПСД и не стал ее использовать

К активистам обратились жильцы дома №62 по улице Карла Маркса. Фото: ОНФ Кировской области

Как рассказали активисты ОНФ, проекты разрабатывались в 2021 году для ремонта 43 многоквартирных домов. В ней учли архитектурные особенности зданий и проблемные моменты. Один из таких домов - №62 на Карла Маркса, чьи жильцы и обратились к общественникам.

Как оказалось, ремонт начался в текущем году, и оказался не только некачественным, но и не учитывающим разработанный проект. Активисты, выехав на место, подтвердили этот факт. Они направили обращение в прокуратуру, после чего выяснилось, что проекты не учитывались при выборе подрядчика.

- По сути про разработанные проекты и сметы попросту забыли. Нам не известно, в скольких домах из 43 ремонт успели начать, ясно одно - он проводился, что называется, на глаз, говорят общественники.

Фонд капремонта получил представление от прокуратуры за неиспользованную документацию. После этого работы на Карла Маркса, 62 начали выполняться качественно.