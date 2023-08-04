Подрядчик мэрии Кирова обещает разнорабочим зарплаты от 40 тысяч рублей

Первый этап работ еще не завершен. Фото: Антон Мамаев

Закончить с благоустройством парка имени Кирова планируют в 2023 году.

Чтобы все успеть, сейчас увеличивают штат разнорабочих: обещают зарплату от 40 тысяч рублей. Заявки принимают по номеру 8 919 917 77 79.

Сейчас, по данным администрации Кирова, еще не завершен и первый этап работ. На спортплощадке доделывают памп-трек, укладывают рулонный газон. Параллельно монтируют скейт-площадку. Сейчас ждут задержанную поставку некоторых элементов.

Напомним, здесь также обновляют пруды и центральную аллею, делают детскую площадку, готовятся привести в порядок лестницу у «подковы».