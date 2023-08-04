В Кирове до конца октября благоустроят территорию у Диорамы

14 августа определят подрядчиков, которые займутся работами. Фото: kirovreg.ru

В Кирове благоустроят территорию у Диорамы. Информация появилась на портале госзакупок.

На сайте опубликовали два объявления: об устройстве тротуаров и о капремонте колодцев, лестниц и парапета. Стоимость первого контракта составляет 6,3 миллиона рублей, второго - 6,6 миллиона рублей. Все работы должны закончиться до 31 октября.

Сейчас ищутся подрядчики, которые займутся этим. Прием заявок будет длиться до 10 августа. 14 августа подведут итоги конкурса.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове проведут ремонт площади у вокзала станции Киров-Котласский. Кроме того, продолжается ремонт тротуаров в городе.