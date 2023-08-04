Площадь перед вокзалом станции Киров-Котласский отремонтируют

Подрядчик приступит к работам на следующей неделе. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, на работы выделят более 7,5 миллиона рублей. На эти средства предстоит построить 30 метров ливневой канализации с четырьмя дождеприемными колодцами, заасфальтировать саму площадь и тротуары. Ремонт должен закончиться до 30 октября. Подрядчик уже выбран и приступит к работам на следующей неделе, предварительно проведя водоотведение.

В мэрии напомнили, что Киров-Котласский - грузовая железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги. Здание вокзала возвели еще в 1897 году, оно является одним из красивейших в городе. Сейчас станция обслуживает пассажирские и грузовые перевозки котласского и лянгасовского направлений.

Ранее мы также сообщали, что пищеблок детского сада в Кирове капитально отремонтировали впервые за 68 лет.