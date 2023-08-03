Пищеблок детского сада в Кирове капитально отремонтировали впервые за 68 лет

На 66-й садик потратили 6 миллионов, на остальные 108 - 20 миллионов. Фото: киров.рф

В городе Кирове отремонтировали и дооснастили пищеблоки детских садов.

Работы прошли в 109 учреждениях. На эти цели потратили 26 миллионов рублей, - уточняют в мэрии. В списке работ - косметические ремонты, замена наиболее устаревшей техники и аварийных участков водопроводов. Плюсом завезли новое кухонное оборудование - от плит до овощерезок - и столы.

Больше всего вложений потребовал детсад № 66: здание построили в 1955 году, и с тех пор пищеблок практически не ремонтировался. В итоге на капремонт в нынешнем сезоне ушло 6 миллионов рублей: обновили полы и потолки, сделали вентиляцию, заменили мебель и технику.

Напомним, школы и детские сады сейчас проверяют на соответствие всем нормам перед учебным годом.