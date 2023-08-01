В Кирове идет приемка школ к новому учебному году

Проверки закончатся до 10 августа. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, специальная комиссия проверила уже 42 учебных заведения из 59. В оставшихся учреждениях ревизия пройдет до 10 августа. Так, например, 2 августа проверка пройдет в художественно-технологическом лицее, а 3 августа - в школе №39.

Комиссия в ходе выездов обращает внимание на антитеррористическую защищенность, работоспособность систем безопасности, общее состояние учебных классов и пищеблоков, благоустройство территории и готовность к предстоящему отопительному сезону.

В мэрии также добавили, что 1 сентября в кировские школы впервые пойдут около 8000 детей.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области образовательные организации ремонтируют за 688 миллионов рублей.