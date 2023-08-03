«Лидеры России» представят Соколову инвестпроекты

Сейчас лидеры работают в командах. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начался региональный этап «Лидеров России». Участники пятого сезона в командах начали выполнять задания.

До 9 августа лидеры подготовят варианты стимулирования инвестиционной активности. Лучшие решения представят главе региона Соколову, - сообщают в областном правительстве.

Главные по инвестициям отрасли Кировской области - в реальном секторе экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, энергетика).

Ранее в регионе внедрили механизмы инвестиционного стандарта, разработали инвесткарту.