«Лидеры России» представят Соколову инвестпроекты

Сейчас лидеры работают в командах. Фото: kirovreg.ru
В Кирове начался региональный этап «Лидеров России». Участники пятого сезона в командах начали выполнять задания.
До 9 августа лидеры подготовят варианты стимулирования инвестиционной активности. Лучшие решения представят главе региона Соколову, - сообщают в областном правительстве.
Главные по инвестициям отрасли Кировской области - в реальном секторе экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, энергетика).
Ранее в регионе внедрили механизмы инвестиционного стандарта, разработали инвесткарту.