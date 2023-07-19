Пять элементов инвестиционного стандарта разработали в Кировской области

Внедрение стандарта оценят предприниматели и эксперты. Фото: правительство Кировской области

Министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева рассказала о новом инвестиционном стандарте.

Регион внедряет все 5 его элементов. Разработана инвестиционная декларация, создано агентство инвестразвития, работает инвесткомитет, принят свод инвестиционных правил, готова инвестиционная карта Кировской области.

Цель - привлечь инвесторов, которые вложатся в проекты на территории Кировской области и в ее развитие. Власти заявляют, что должны создать для них все условия, помогать во всех вопросах, сопровождать на каждом этапе.

В группу, которая оценит внедрение этого стандарта, вошли инвесторы, руководители предприятий, представители ВТПП, «Деловой России» и Российского союза промышленников.