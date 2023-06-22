Инвестиционный портал и карта появились у Кировской области

Ресурсы работают на двух языках. Фото: kirov-invest.ru

В Кировской области открыли инвестиционный портал и инвестиционную карту. Ресурсы созданы, чтобы потенциальным инвесторам было легче искать информацию о нашем регионе.

На портале собраны актуальные данные об области, мерах поддержки бизнеса, налоговых и прочих преференциях для инвесторов, информация о промпарках и территориях опережающего развития.

На карту же слоями нанесены данные об инженерной инфраструктуре, транспорте, ЖКХ, газификации, покрытии сотовой связью. Есть фильтр по отбору площадок, - уточняют в правительстве региона.

Портал работает и на русском, и на английском языке.