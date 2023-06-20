Кировским инвесторам предлагают скостить 90% земельного налога

Решение по налоговой льготе примут 28 июня. Фото: администрация Кирова

В Кирове разработан проект поддержки инвесторов. Об этом замглавы администрации города Всеволод Фролов рассказал на экономической комиссии Кировской городской Думы.

По словам чиновника, речь идет об инвестиционных проектах в сферах спорта, отдыха, развлечений, туризма и гостиничного бизнеса. Предпринимателям предлагают дать льготу - 90% на земельный налог.

Условия: инвестор должен вложить не менее 10 миллионов рублей, у него не должно быть задолженностей по налогам и сборам, а средняя зарплата сотрудников, принятых на полный рабочий день, должна оказаться не менее двух МРОТ.

Льготу предлагают установить на 2023-2025 годы. Члены комиссии проголосовали за вынесение этого вопроса на пленарное заседание городской Думы. Оно состоится в среду, 28 июня.