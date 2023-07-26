Новые точки уличной торговли могут открыть на Лепсе, «Автолюбителе» и Красной горке

А пока теруправления продолжают рейды по уличным торговцам. Фото: киров.рф

В Кирове могут оборудовать больше участков под торговлю излишками урожая с участков. Конкретные даты изменений не называются.

Сейчас в городе лишь три места, где разрешена такая торговля - Центральный рынок, Октябрьский рынок и «Экоярмарка».

Власти рассматривают идею оборудовать еще несколько точек: у подземного перехода рядом с заводом «Лепсе», в районе «Автолюбителя» и на Красной горке, у перекрестка улиц Кольцова и Упита. Об этом «Киров град» пишет со ссылкой на и.о. замглавы мэрии Станислава Коваленко.

Напомним, администрация и теруправления регулярно устраивают рейды по местам торговли, в том числе несанкционированным. Места для сезонной торговли на Октябрьском рынке в то же время остаются невостребованными.