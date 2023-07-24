В Кирове пресекли незаконную торговлю в нескольких местах

Продавцу рекомендовали убрать стихийную торговую точку. Фото: киров.рф

В Кирове выявили еще несколько мест незаконной торговли. Подробности сообщили в горадминистрации.

В ходе еженедельного рейда проверяющие зафиксировали факт незаконной продажи вещей с рук в районе дома №51 по улице Лепсе. Инспекторы рекомендовали продавцу убрать стихийную торговую точку. В случае повторного нарушения будут приниматься административные меры.

Как сообщили в мэрии, в Первомайском районе особое внимание уделяется ликвидации незаконной уличной торговли у Центрального рынка, перекрестка Труда и Карла Маркса, у дома № 48 по Ленина, на Слободском тракте. Там продавцов также предупредили о санкциях в случае повторного нарушения.