В Кирове пресекли незаконную торговлю на улице Лепсе

Разместить торговые ряды в законном порядке можно на Октябрьском рынке. Фото: киров.рф

Сотрудники теруправления Октябрьского района вместе с полицейскими провели рейд по несанкционированным торговым точкам. На одну такую проверяющие наткнулись на Лепсе, 42. Продавцы обустроили прилавки и лотки у пешеходного перехода и торговали фруктами и овощами.

Как сообщает теруправление, с этим предпринимателем разговор ведется не в первый раз. Ранее он уже получал предостережение. Инспекторы составят предписание и обяжут его демонтировать лотки. В противном случае бизнесмену грозит суд.

Другие подобные места также обнаружили на улице Ленинградской и Октябрьском проспекте. Со всеми провели разъяснительную беседу и напомнили, что разместить торговые ряды в законном порядке можно на Октябрьском рынке.

- Покупателям стоит иметь ввиду, что товары, которые продаются в незаконно размещенных торговых точках, могут быть некачественными и небезопасными для употребления, - добавили в мэрии.