В Кирове ливневки готовят к непогоде

В случае подтоплений дежурные бригады будут работать адресно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщили в областном правительстве, сегодня, 24 июля, подрядчики убрали мусор на участках, через которые уходит вода с ливневок. Это места на улицах Набережная Грина и Володарского, 3. Специалисты также очистили водопропускные трубы в слободе Лосево.
УДПИ утверждает, что дождеприемные решетки очищаются ежедневно, а все проблемные участки находятся на контроле. В случае подтоплений дежурные бригады будут работать адресно, при необходимости убирая решетки для увеличения потока воды во время ливня.
- В целом все коммунальные службы Кирова готовы к предстоящей непогоде, - добавили в областном правительстве.
Напомним, что ранее в Кировской области объявили метеопредупреждение. Регион готовится к ливням и сильному ветру.
Прогноз погоды на текущую неделю в Кирове можно узнать здесь.