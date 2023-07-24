В Кирове ливневки готовят к непогоде

В случае подтоплений дежурные бригады будут работать адресно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном правительстве, сегодня, 24 июля, подрядчики убрали мусор на участках, через которые уходит вода с ливневок. Это места на улицах Набережная Грина и Володарского, 3. Специалисты также очистили водопропускные трубы в слободе Лосево.

УДПИ утверждает, что дождеприемные решетки очищаются ежедневно, а все проблемные участки находятся на контроле. В случае подтоплений дежурные бригады будут работать адресно, при необходимости убирая решетки для увеличения потока воды во время ливня.

- В целом все коммунальные службы Кирова готовы к предстоящей непогоде, - добавили в областном правительстве.

Напомним, что ранее в Кировской области объявили метеопредупреждение. Регион готовится к ливням и сильному ветру.

Прогноз погоды на текущую неделю в Кирове можно узнать здесь.