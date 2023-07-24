В начале недели кировчанам не обойтись без зонта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчан на неделе ждет грозовая погода и долгожданное потепление. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 24 по 28 июля.

Понедельник, 24 июля

В этот день воздух не прогреется более, чем до +19 градусов. С полудня обещается гроза, которая перейдет в сильный дождь. С неба перестанет капать лишь ближе к ночи. Порывы ветра, по данным синоптиков, составят максимум 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня плавно снизится с 740 до 743 мм ртутного столба.

Вторник, 25 июля

Теплее во вторник не станет: все те же +19 на термометре. С утра погода будет пасмурной, а с 12 часов начнется гроза. В течение всего дня ожидаются дожди, местами - сильные, которые закончатся только к полуночи. Порывы ветра могут достигнуть 8 м/с. Атмосферное давление снизится с 740 до 738 мм ртутного столба.

Среда, 26 июля

Ливни наконец прекратятся - только вечером ожидается небольшой и непродолжительный дождик. Однако погода будет пасмурной в течение всего дня. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Порывы ветра составят не более 5 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 741 мм ртутного столба.

Четверг, 27 июля

Наконец-то потепление: температура воздуха достигнет +25 градусов. Погода будет то ясной, то пасмурной, а в 15 часов ожидается небольшой дождик. Утром порывы ветра могут достигнуть 8 м/с, днем - 6-7. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 737 до 741 мм ртутного столба.

Пятница, 28 июля

Кировчане насладятся полноценным жарким летним днем. Температура воздуха достигнет +27 градусов, день будет солнечным и ясным - никаких дождей. Порывы ветра не составят более 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня плавно снизится с 743 до 741 мм ртутного столба.