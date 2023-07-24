В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за ливней и сильного ветра

В отдельных районах ожидаются грозы, ливни и град. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей региона предупредили о резком ухудшении погоды в понедельник, 24 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, в отдельных районах ожидаются грозы, ливни и град.

В кировском Гидрометцентре проинформировали также об усилении ветра. Местами порывы могут достигать 18-23 м/с.

В Кирове температура воздуха в дневное время составит +19...+21 градус. Ночью ожидается +11...+13 градусов.

Напомним, что в Кирове выпало 80% месячной нормы осадков за полдня.