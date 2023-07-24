В Кирове проведут ремонт в «Шахматной аллее»

В ближайшее время также закончится обустройство пешеходной дорожки. Фото: киров.рф

В Кирове проведут ремонт «Шахматной аллеи» после непогоды. Как сообщили в горадминистрации, после дождя в сквере повредился один из столов. Изготовитель в ближайшее время заменит его по гарантии.

- Что касается недоделанной пешеходной дорожки, то речь идет об участке, который примыкает к тротуару по ул. Кольцова. Его ремонт идет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Поэтому была необходимость в синхронизации работ. Как только будет сделана пешеходная зона со стороны улицы, мы завершим благоустройство аллеи, - добавили в мэрии.

Добавим, что «Шахматная аллея» открылась в Кирове 20 июля. Ее строительство началось месяц назад в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Город добрых соседей».