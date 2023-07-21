Купаться на городском и филейском пляжах Кирова не рекомендуют из-за качества воды

Вода не прошла проверку по микробиологическим показателям. Фото: киров.рф

Управление Роспотребнадзора продолжает проверять воду в местах массового отдыха кировчан.

С 1 июня по 20 июля специалисты отобрали 430 проб из водных объектов. Последнюю неделю их проверяли на паразитов и соответствие санитарно-химическим показателям. Ни в одной пробе проблем не выявили.

Однако проверку по микробиологическим показателям не прошли сразу несколько объектов. Поэтому эксперты не рекомендуют купаться:

- в Вятке (городской и филейский пляжи Кирова);

- в Омутнинском пруду;

- в Каме (у пляжа в Ичетовкиных, Афанасьевский район);

- в Вятке у пляжа в Слободском и в районе села Петропавловского Советского района;

- в пруду Верхошижемья.