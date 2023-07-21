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НовостиЛето в городе21 июля 2023 13:36

Купаться на городском и филейском пляжах Кирова не рекомендуют из-за качества воды

Вопросы также есть к состоянию Омутнинского и Верхошижемского прудов, реки Камы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Вода не прошла проверку по микробиологическим показателям. Фото: киров.рф

Вода не прошла проверку по микробиологическим показателям. Фото: киров.рф

Управление Роспотребнадзора продолжает проверять воду в местах массового отдыха кировчан.

С 1 июня по 20 июля специалисты отобрали 430 проб из водных объектов. Последнюю неделю их проверяли на паразитов и соответствие санитарно-химическим показателям. Ни в одной пробе проблем не выявили.

Однако проверку по микробиологическим показателям не прошли сразу несколько объектов. Поэтому эксперты не рекомендуют купаться:

- в Вятке (городской и филейский пляжи Кирова);

- в Омутнинском пруду;

- в Каме (у пляжа в Ичетовкиных, Афанасьевский район);

- в Вятке у пляжа в Слободском и в районе села Петропавловского Советского района;

- в пруду Верхошижемья.