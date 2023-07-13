Не соответствует нормативам: кировчанам рекомендуют не купаться в Вятке у муниципального пляжа

Вода в популярных для купания местах оказалась не соответствующей нормативам. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове наступила прохлада, но рано или поздно она закончится, и вскоре горожане вновь захотят купаться и отдыхать на теплом песке. Областной Роспотребнадзор провел исследования водоемов в регионе и предупреждает: в популярных местах купаться не рекомендуется.

КУПАТЬСЯ В ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТАХ ОКАЗАЛОСЬ НЕБЕЗОПАСНО

Мониторинг проходит с 1 июня, и по состоянию на 11 июля специалисты отобрали 398 проб воды из мест, где купаются жители области. Так, в период с 5 по 11 июля вода в них соответствует всем нормативным требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Патогенных микроорганизмов не оказалось ни в одном из объектов.

Совсем иная картина - по микробиологическим показателям. Сотрудники ведомства обнаружило неудовлетворительные результаты по итогам исследований следующих водоемов:

- Вятка в районе муниципального пляжа Кирова и пляжа в Слободском;

- Пижанка в поселке Пижанка;

- Большая Кокшага в Санчурске;

- карьеры в поселке Стрижи.

Роспотребнадзор рекомендует не купаться в вышеуказанных водоемах и советует отдыхать только в специально оборудованных местах. Кроме того, необходимо не допускать попадания воды и рот, а для питья использовать кипяченую или бутилированную воду.

ОКУНУТЬСЯ НЕГДЕ

Ранее мы публиковали список пляжей, где можно отдохнуть у воды в 2023 году. Отметим, что к летнему сезону в Кирове подготовили пять мест: городской пляж, две зоны в Нововятском районе, одна - в Октябрьском, у Филейского затона, и одна - в Дороничах. Каждое из них оборудовано соответствующим образом, имеются кабинки для переодевания, урны, скамейки, вышки для спасателей.

При этом отметим, что уже тогда кировчанам рекомендовали купаться только на городском пляже, потому как другие акватории не соответствовали нормативам безопасности. Это заявление мэрия сделала 6 июля. Роспотребнадзор на тот момент уже отбирал пробы из Вятки у муниципального пляжа и тогда же результаты оказались неудовлетворительными.

Конечно, существуют частные пляжи. В Кирове таковые находятся близ «Титаника», рядом с городским, и в Гнусино - пляж «Рыба-пила». Но там придется заплатить за вход.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ПРАВИЛАХ

Несмотря на то, что в многих популярных местах купаться не рекомендуется, купаться все равно будут. Поэтому не стоит забывать правила безопасности и пренебрегать ими:

- отдыхайте только в специально оборудованных местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды;

- не купайтесь в нетрезвом виде;

- не ныряйте в незнакомых местах, где не проверено дно;

- не затевайте опасных игр в воде;

- в случае экстремальной ситуации позвоните по номеру 112.