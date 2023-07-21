Трубы на Воровского в Кирове обещают доремонтировать к сентябрю

Трубы пока заменены на 50% участков. Фото: киров.рф

Раскопки теплосетей в Кирове планируют завершить до 31 августа. Все, включая перекресток улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Об этом ресурсники рассказали на совещании с главой города Ковалевой.

Елена Васильевна же попросила работать на объектах непрерывно: сейчас зачастую раскопки стоят без бригад, техника не используется. Выходные в таком деле - «просто роскошь», - сказала чиновница.

Ресурсники же сказали, что есть проблема с подрядчиками: несмотря на регулярные встречи, где обсуждают ускорение работ, результата не выходит. На сегодня завершена лишь половина работ (заменили 50% трубопроводов). На некоторых участках, правда, раскопки завершены полностью - их уже проверяют на благоустройство.