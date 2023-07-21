Кировские автобусные маршруты могут изменить для удобства первоклашек

Спецрейсы предлагают запланировать только на 2023-2024 учебный год Фото: Михаил ФРОЛОВ

70 детей не попали в 47-ю школу Кирова - не хватило мест. Власти получили «целую петицию», в которой указано, что в школе «полная беда», - рассказала глава города Елена Ковалева на комиссии городской Думы по социалке.

- Да, места нашлись в 42-й и 52-й школах, - прокомментировал происходящее депутат Сергей Копытин. - Это, конечно, вариант в такой сложной ситуации. Но эти школы находятся гораздо дальше, это крайне неудобно и даже небезопасно для детей. Надо продумать, как они будут до этих школ добираться, а как - возвращаться.

По словам Копытина, подвоз нужен от «Метрограда» и Красной горки. Спецрейсы для первоклашек депутат предлагает запланировать только на 2023-2024 учебный год.

- Я уже об этом Дмитрию Александровичу (Печенкину - ред.) говорила, - ответила Ковалева. - Надо продумать изменение маршрутов общественного транспорта. Не только по 11 округу, по другим микрорайонам тоже. Вся аналитика у департамента есть: сколько и откуда поедет детей.