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НовостиОбщество21 июля 2023 6:49

Кировские автобусные маршруты могут изменить для удобства первоклашек

Причина - «петиция» от родителей будущих школьников
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Спецрейсы предлагают запланировать только на 2023-2024 учебный год

Спецрейсы предлагают запланировать только на 2023-2024 учебный год

Фото: Михаил ФРОЛОВ

70 детей не попали в 47-ю школу Кирова - не хватило мест. Власти получили «целую петицию», в которой указано, что в школе «полная беда», - рассказала глава города Елена Ковалева на комиссии городской Думы по социалке.

- Да, места нашлись в 42-й и 52-й школах, - прокомментировал происходящее депутат Сергей Копытин. - Это, конечно, вариант в такой сложной ситуации. Но эти школы находятся гораздо дальше, это крайне неудобно и даже небезопасно для детей. Надо продумать, как они будут до этих школ добираться, а как - возвращаться.

По словам Копытина, подвоз нужен от «Метрограда» и Красной горки. Спецрейсы для первоклашек депутат предлагает запланировать только на 2023-2024 учебный год.

- Я уже об этом Дмитрию Александровичу (Печенкину - ред.) говорила, - ответила Ковалева. - Надо продумать изменение маршрутов общественного транспорта. Не только по 11 округу, по другим микрорайонам тоже. Вся аналитика у департамента есть: сколько и откуда поедет детей.